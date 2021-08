Diletta Leotta-Can Yaman, nuovo colpo di scena: è successo in queste ore. I fan sono rimasti sorpresi dalla decisione

La più bella coppia di Instagram sembra essersi ormai dissolta nel corso di questa torrida estate. Diletta Leotta e Can Yaman hanno fatto sognare tutti i fan nel corso degli ultimi mesi. La loro bellezza dirompente non può passare inosservata e insieme erano davvero uno scatto da libro delle fiabe. Dopo aver fatto un viaggio in Turchia, per conoscere la famiglia di lui, Diletta ha preso altre strade durante le vacanze. La conduttrice di Dazn ha deciso di rilassarsi in Italia, tra Sardegna e Sicilia. In questi giorni, come testimoniato dai post sui social, la madrina della Serie A si è rilassata in famiglia vicino alla sua Catania. Proprio ieri sera, allo scoccare della mezzanotte del 16 agosto, la showgirl ha spento 30 candeline. Una ricorrenza piuttosto importante che ha deciso di festeggiare in grande. Grazie alle libertà maggiori consentite dal green pass in questo periodo di pandemia, Diletta ha organizzato un bel party in compagnia di parenti e amici.

Diletta Leotta-Can Yaman, nuovo colpo di scena: festa di compleanno senza il modello turco

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Alla festa di compleanno della Leotta non potevano mancare nomi importanti dello spettacolo italiano. Nel white party da favola a bordo piscina, tra show di ballerini e acrobati, non potevano mancare le amiche del cuore, Elodie e Rossella Fiammingo (reduce dalle Olimpiadi di Tokyo), oltre al collega Daniele Battaglia. Chi non è stato preso minimamente in considerazione è invece Can Yaman. Il modello turco non è stato invitato e non ha lasciato traccia in questa giornata piuttosto importante per quella che sulla carta è ancora la sua compagna. Nessun messaggio pubblico o regalo a sorpresa, in un sostanziale silenzio che inizia a lasciare davvero pochi dubbi. Negli ultimi 30 giorni i due non si sono più incrociati, trascorrendo le vacanze distanti e con solo gli amici al seguito. Si infittiscono le voci su una possibile rottura già avvenuta ma non comunicata. Anche le voci di una montatura orchestrata fin dall’inizio non appare poi così priva di fondamento. I fan sono sempre più spiazzati.