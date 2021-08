Cashback, la notizia fa impazzire di gioia tutti: cosa sta accadendo

Il cashback è stato momentaneamente sospeso fino al 2022. Una notizia dell’ultima ora, però, sta facendo impazzire gli utenti: le ultime.

Il Governo di Mario Draghi ha deciso di sospendere il Cashback fino a gennaio 2022, quando salvo ulteriori sorprese il piano rimborsi ripartirà. Inoltre stando alle notizie dell’ultima ora, a breve partiranno i bonifici per il ‘portafoglio‘ accumulato tra gennaio 2021 e giugno 2021. Una lieta notizia per tutti gli utenti che hanno temuto di non ricevere l’importo accumulato a causa dei numerosi furbetti.

POTREBBE INTERESSARTI >>> WhatsApp, come inviare messaggi collettivi senza creare un gruppo: il trucco

I rimborsi fino ad un massimo di 150 euro dovranno arrivare entro 60 giorni dalla fine del programma che si è concluso il 30 giugno. Perciò la somma in questione sarà erogata dalla Consap a partire dal prossimo 30 agosto. L’erogazione avverrà sul codice Iban indicato durante la registrazione all’app Io. Diverse invece le tempistiche per chi è riuscito ad ottenere il Super Cashback da 1500 euro, con gli utenti che dovranno aspettare qualche settimana in più e potranno ricevere la somma entro il 30 novembre 2021.

Cashback, a breve partono i primi bonifici: è ancora possibile modificare l’Iban

Prima dell’erogazione dell’importo sul proprio contocorrente, gli utenti potranno ancora modificare l’Iban. Per conoscere l’importo che vi verrà caricato sulla vostra carta di credito, inoltre, sarà possibile aprire l’applicazione ‘IO’. Una volta aperta l’app bisognerà andare nella sezione “portafoglio” e selezionare il cashback 01 Gennaio 2021 – 30 Giugno 2021. Proprio qui riuscirete a visualizzare l’importo che avete accumulato nella prima metà dell’anno.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Netflix, arriva la nuova serie su un’icona che ha rivoluzionato il cinema

Mentre invece per cambiare appunto il codice Iban fornito basterà cliccare sul tasto “modifica” ed il gioco è fatto. Ovviamente la funzione è già presente all’interno dell’applicazione ‘Io’. Manca quindi pochissimo alla partenza dei bonifici. Intanto sempre sull’applicazione statale è stato mandato un messaggio agli utenti, in cui vengono informati se avranno diritto o meno a ricevere la somma accumulata con il piano Cashback.