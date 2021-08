Flavio Insinna, l’amore lo ha cambiato? Potrebbe arrivare un importante annuncio

Flavio Insinna ha confessato come l’amore per la sua Adriana Riccio lo abbia cambiato: potrebbe prendere una decisione del tutto inaspettata e fare una svolta nella sua vita? Scopri di cosa si tratta.

Nel 2016, un improvviso colpo di fulmine ha cambiato per sempre la vita di Flavio Insinna. Dopo una vita dedicata interamente al lavoro, per cui ha sacrificato anche ogni progetto di crearsi una famiglia, si è innamorato di una concorrente di Affari Tuoi, Adriana Riccio. Da allora, i due non si sono più lasciati neanche un momento.

Se dunque il presentatore è arrivato a 56 anni senza avere un figlio, potrebbe essere arrivato per lui il momento di mettere su famiglia, magari rinunciando a qualche impegno? Al settimanale Oggi aveva raccontato in una toccante intervista che, essendo cresciuto in una famiglia perfetta, non voleva crearne una monca a causa delle sue assenze.

Flavio Insinna e l’amore: “Sono come Jack Nicholson in ‘Qualcosa è cambiato'”

Secondo il settimanale Nuovo Tv, Flavio Insinna starebbe valutando di avere il suo primo figlio a 56 anni. L’età, come ha dimostrato anche Carlo Conti, non è di certo un ostacolo. A corroborare l’ipotesi del giornale ci sono le dichiarazioni del presentatore, che descrive Adriana Riccio come una donna che “dà una forza che è difficile definire“.

Quando lei partirebbe per il nord Italia per fare visita ai suoi familiari, lui si spegnerebbe completamente. La descrive come la luce che illumina tutto, compresa la casa ed il giardino in cui convivono. E poi aggiunge che quando c’è lei, lui diventa come Jack Nicholson in Qualcosa è cambiato e ha voglia di essere una persona migliore.