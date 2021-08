Covid, aumenta il rischio di ospedalizzazione per i non vaccinati: 7 volte più alto

Diventa maggiore il rischio di ospedalizzazione per i non vaccinati contro il Covid. L’ISS fa sapere che aumenta l’incidenza del contagio tra i bambini dai i 0-9 anni.

Il Coronavirus in Italia come nel resto del mondo non smette di preoccupare. Gli ultimi dati registrati hanno evidenziato un rischio maggiore di ricorrere all’ospedalizzazione per i non vaccinati. Il tasso negli ultimi 30 giorni è stato di oltre sette volte più alto rispetto ai vaccinati con doppia dose.

