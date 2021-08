Calciomercato Milan, Pioli accontentato: in arrivo il colpo a sorpresa! Maldini e Massara stanno completando una rosa all’altezza degli impegni stagionali

Le mosse del Milan sul mercato sono piuttosto definite. A differenza delle altre big in Serie A (eccezion fatta forse per la Roma), i rossoneri hanno investito abbastanza in questa prima metà di campagna trasferimenti. L’arrivo di Maignan e Giroud, associato al riscatto di Tomori e Diaz, sono una buona base da cui partire. Le cessioni a parametro zero di Donnarumma e Calhanoglu hanno fatto male ai tifosi ma ora è il momento di guardare avanti. Il primo obiettivo resta sempre il centrocampista. Anzi alla fine saranno un paio. Sul trequartista è una corsa a due al momento, con Ilicic favorito su Vlasic. Il talento croato del CSKA Mosca sarebbe il preferito, ma la richiesta di 30 milioni dei russi sta bloccando ogni discorso. Per questo proseguono i contatti con l’Atalanta per lo sloveno, più caro di ingaggio ma con un cartellino sui 10 milioni. Il gradimento del ragazzo già c’è, così come la disponibilità del club orobico a trattare la cessione. Dopo Ferragosto può arrivare la fumata bianca decisiva che innalzerebbe ancor di più la qualità a disposizione di Pioli.

Calciomercato Milan, Pioli accontentato: in arrivo Adli dal Bordeaux

Come detto, però, il fantasista non sarà l’unico innesto nella mediana del ‘Diavolo’. Arriverà a breve anche un altro regista, una vera alternativa a Bennacer. Il nome è quello di Yacine Adli, talento del Bordeaux, cresciuto nelle giovanili del Psg. La cifra pattuita con i francesi si aggira attorno ai 10 milioni di euro e il ragazzo classe 2000 può sbarcare a Milano la prossima settimana. L’infortunio riportato da Kessie impone delle riflessioni anche su un’altra pedina, ovvero Pobega. Inizialmente doveva essere ceduto in prestito (Atalanta?) ma nelle ultime ore Pioli vorrebbe trattenerlo a Milanello, per garantirsi un’alternativa in più. Lo stesso Tonali, reduce da una stagione tormentata, non verrà inserito in nessuna trattativa e andrà a ricoprire una delle caselle mancanti. In chiusura di mercato si valuterà poi l’arrivo di una punta giovane da affiancare a Ibrahimovic e Giroud. Il lavoro per Maldini e Massara non manca davvero mai.