Paola Perego, clamoroso ritorno in tv: “Lo rifarei di corsa”

Paola Perego, clamoroso ritorno in tv. La conduttrice sta per cominciare un nuovo programma ma intanto sogna: “Lo rifarei di corsa”

Tre edizioni, vinte da Angela Melillo, Gianni Sperti e Karina Cascella, e unico comune denominatore. Perché in tutte le edizioni de ‘La Talpa‘ tra il 2004 e il 2008 a condurre il reality è stata Paola Perego. E ora che il programma sta per tornare su Mediaset, la prossima primavera, per la conduttrice milanese è un richiamo troppo forte

Mediaset ha solo svelato di aver rimesso il programma nel suo palinsesto per la prossima stagione senza sciogliere le riserve su chi lo condurrà. Ma intanto lei, intervistata da ‘Chi’, avanza la sua candidatura: “La rifarei di corsa, assolutamente. Anzi, se la facesse un altro, sarebbe come se mi strappassero un figlio. Poi non dipende da me, liberi di scegliere”. In realtà è solo ua delle tante ipotesi, ma intanto Paola mette le mani avanti.

Paola Perego, clamoroso ritorno in tv: da settembre farà coppia con un’altra collega famosa

Un programma ad aspettarla però già c’è ed è anche una delle più grandi curiosità della prossima stagione televisiva. Perché insieme alla conduttrice milanese ci sarà anche un altro volto notissimo della tv, Simona Ventura. Da settembre ogni domenica, nella fascia tra le 11 e le 13 su Rai 2 saranno le padrone di casa a ‘Citofonare Rai 2‘.

Fino a qualche tempo fa non si potevano nemmeno vedere, poi è scattata la scintilla e lei spiega così come è nata la strana coppia. Aveva in mente un contenitore diverso dal solito e quindi si è fatta una domanda: “Perché dovrei condurre con un uomo e non con una donna, visto che con Simona mi diverto così tanto? Pensa che figata fare un programma dove ti diverti e vai contro gli schemi”.

Così è stato e così sarà materialmente quando il programma comincerà. La voglia è quella di regalare due ore di leggerezza e serenità alle famiglie italiane, rispettando il clima che si respira la domenica mattina in casa. E preso avremo anche la risposta del pubblico.