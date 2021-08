Calciomercato Juventus, super colpo in difesa: un ‘jolly’ per Allegri

Dopo Kaio Jorge la Juventus è pronta a tornare sul calciomercato. L’obiettivo è un jolly per la difesa di Massimiliano Allegri: sostituirà Rugani.

Mancano solamente dieci giorni dall’inizio della nuova stagione di Serie A e dopo l’acquisto di Kaio Jorge, Massimiliano Allegri aspetta nuovi acquisti per la lotta Scudetto. Il tecnico toscano non solo aspetta un rinforzo per la mediana, ma anche alcuni aggiustamenti per quanto riguarda la difesa. A centrocampo si attende l’evoluzione della trattativa per Manuel Locatelli, mentre invece in difesa sembrerebbe essere spuntato un nome a sorpresa.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Michael Schumacher, nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni: c’è l’annuncio!

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, il ds Cherubini sarebbe volato a Parigi per trattare con la dirigenza del Paris Saint-Germain. I francesi, infatti, sarebbero pronti a cedere diversi esuberi. Tra questi spunta il nome di Thilo Kehrer. Il difensore è in uscita dal club francese ed è corteggiato da diversi top team europei. Andiamo quindi a vedere le cifre della trattativa e dove il calciatore potrebbe piazzarsi nello scacchiere del tecnico toscano.

Calciomercato Juventus, sondaggio con il PSG per Thilo Kehrer: la trattativa

L’ultimo nome per il calciomercato della Juventus è Thilo Kehrer, difensore del Paris Saint Germain. Infatti il calciatore tedesco potrebbe essere un vero e proprio jolly per Massimiliano Allegri. Kehrer non è solamente un difensore abile, ma può andare a giocare anche sulla fascia destra. Inoltre il tedesco all’occorrenza può giocare anche come mediano davanti alla difesa, andando quindi a mettere una toppa in caso di mancato acquisto di Manuel Locatelli.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Inter, contatti in corso per il top player: l’offerta di Marotta

Il valore di mercato di Thilo Kehrer è di 25 milioni di euro, soldi che servirebbero al Paris Saint Germain specialmente dopo aver chiuso l’acquisto di Lionel Messi. Ma per l’acquisto del calciatore, la Juventus deve superare la concorrenza di Arsenal e Bayer Leverkusen che sono piombate proprio su Kehrer. Sono ore decisive quindi per il Nazionale tedesco, che sembrerebbe pronto a cambiare casacca.