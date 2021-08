Amici 20, nuova collaborazione con Netflix: progetto super!

Un nuovo progetto in cui rientrano una professoressa ed un’ex allieva del programma: Amici 20 e Netflix lavorano insieme

Una collaborazione del tutto inaspettata, ma un progetto super alle spalle: Amici 20 e Netflix lavoreranno ad un’idea favolosa. Stando a quanto rivelato da Novella 2000, al centro del progetto ci sarebbero Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20 e la maestra di danza Alessandra Celentano che, infatti, qualche settimana fa erano insieme a Milano.

L’indiscrezione parla di un progetto legato a Vivo, il nuovo musical animato della piattaforma digitale uscito il 6 agosto. A prova di ciò, ci sono anche due video su TikTok:

Nel primo c’è la giovane e talentosa Giulia Stabile che esegue una coreografia sulla base di una delle canzoni disponibili su Vivo e sfida la maestra Celentano:

Nel secondo la maestra Celentano lancia un POV con cui duettare: sarà lei a giudicare la vostra coreografia.

Amici 20 e Netflix, Giulia e la maestra Celentano al centro del progetto

Un progetto molto carino ed innovativo quello che vede coinvolti la vincitrice di Amici 20 e la maestra di danza Alessandra Celentano. È tutto qui? Attualmente non è chiaro se le due faranno altro insieme, ma c’è sicuro un impegno in vista che le coinvolge: dal 22 al 26 agosto saranno insieme, a Cervia, per gli stage organizzati dalla scuola di danza di un altro ex maestro del talent show, Kledi.