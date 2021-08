L’ex tronista e corteggiatore di Uomini e Donne ha condiviso il dolore per la morte del suocero. Scopri di chi si tratta ed il lungo e struggente messaggio che gli ha dedicato dopo il lutto.

Per Mattia Marciano l’amore non è arrivato nello studio di Uomini e Donne, ma è stato frutto di una lunga ricerca. Quando da tronista scelse Vittoria Deganello, vide la relazione sgretolarsi in poche settimane. Poi fu al centro di alcuni gossip con la figlia dell’allenatore Sinisa Mihajlovic, Victorija, e l’ex miss Italia Carolina Stramare.

All’improvviso, però, è stato travolto dall’amore per Camilla Fardella, personal trainer campana come lui. La frequentazione sarebbe iniziata a novembre 2019 ed ufficializzata ad agosto 2020. Lui è stato subito accolto dalla famiglia di lei, con la quale ha subito intrecciato delle relazioni profonde.

Ecco uno dei video condivisi da Mattia su Instagram che lo ritraggono con la fidanzata Camilla:

Uomini e Donne, Mattia Marciano perde il suo punto di riferimento: “Farò ridere sempre Camilla, come volevi tu”

Proprio per i sentimenti profondi che legano l’ex tronista di Uomini e Donne con la famiglia della sua fidanzata Camilla, Mattia Marciano non è rimasto in silenzio nel giorno in cui è morto il suo suocero. Lui racconta di essere diventato la persona più ricca del mondo, proprio grazie a lui: ovviamente, Mattia non sta parlando di soldi.

Quelli che Camilla definisce “occhi neri come il carbone, che mirano bene al cuore e non ti lasciano mai“, per Mattia, invece erano occhi avvolgenti, capaci di sorridere e di trasmetterti gioia. L’ex tronista riconosce che il suocero era diventato un punto di riferimento per lui, e che farà l’impossibile per far sorridere la sua Camilla, come lui voleva.

Ecco lo struggente messaggio di Mattia, ex tronista di Uomini e Donne, per il suocero morto l’11 agosto: