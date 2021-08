Calciomercato Inter, contatti in corso per il top player: l’offerta di Marotta

L’Inter sta per concludere la trattativa che porterebbe alla corte di Inzaghi un top player: si tratta di uno dei migliori terzini.

L’Inter ha ceduto i suoi uomini migliori, quelli che sono stati i protagonisti della cavalcata vincente targata Antonio Conte. Dopo aver incassato l’imponente somma dalle due cessioni, Beppe Marotta si è messo alla ricerca del terzino, il profilo che risponde all’identikit tracciato da mister Simone Inzaghi. Le prime scelte sono rappresentate da Dumfries e Bellerin e i rispettivi club, PSV e Arsenal, hanno aperto alla loro cessione accettando però solo il prestito con obbligo di riscatto. Così, tra i due Marotta ha scelto il primo.

Calciomercato Inter, affondo per il terzino: top player per Inzaghi

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, l’Inter in queste ore ha preso tutte le informazioni del caso per presentare la prima offerta ufficiale al PSV Eindhoven per l’acquisto del terzino destro classe ’96.

Il club olandese è sceso nella sua valutazione iniziale: adesso bastano 20 milioni di euro per far muovere Dumfries. I meneghini hanno già un’intesa di massima col ragazzo e adesso stanno per presentare la giusta offerta al club. Non basteranno 15 milioni di euro, ma aggiungendo dei bonus, per arrivare a 17-18, l’operazione si può chiudere.