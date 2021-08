Bonus Irpef 2021, arriva la sorpresa in busta paga: come richiederlo

Bonus Irpef 2021, arriva la sorpresa in busta paga: vediamo insieme chi ne può beneficiare e come presentare la richiesta

C’è una bella sorpresa per i contribuenti nel mese di agosto, un bonus che molti aspettavano e andrà ad alleggerire la loro posizione fiscale. Stiamo parlando del Bonus Irpef 2021 che in alcuni casi potrà arrivare fino a 1880 euro ed è destinato ai lavoratori dipendenti.

L’importo infatti sarà inserito direttamente nelle loro buste paga ed è strettamente collegato alle detrazioni per l’imposta sul reddito delle persone fisiche. Dipende quindi dal tipo di contratto di lavoro e sarà calcolato in base al numero di giorni di lavoro realmente svolti durante l’anno.

Bonus Irpef 2021, tutte le soglie previste e come richiedere il rimborso

Per arrivare all’importo massimo di 1880 euro esiste una soglia prefissate, nel caso in cui il reddito complessivo del lavoratore non superi la soglia degli 8mila euro. Ma c’è anche un livello minimo dal quale partire e che vale per tutti, pari a 690 euro.

Ma sale a 1.380 euro se il lavoratore può dimostrare di essere occupato con un contratto a tempo determinato e non supera la soglia di reddito degli 8.000 euro. Nel caso di un lavoratore che vanta un reddito complessivo sopra la soglia di 8.000 euro, ma inferiore ai 28mila euro, il bonus sarà pari a 978 euro.

Tutti i contribuenti che ne beneficiano, potranno richiedere l’accredito direttamente sul conto corrente (sia postale che bancario), inoltrando una specifica domanda all’Agenzia delle Entrate. Sul sito ufficiale dell’Agenzia è possibile scaricare il cosiddetto ‘Modulo per l’accredito su conto corrente bancario o postale dei rimborsi fiscali – persone fisiche’. Un documento nel quale indicare i dati per ottenere i rimborsi d’imposta e le altre somme da erogare con accredito su conto corrente.