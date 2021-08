Anticipazioni C’è posta per te, novità e nuovi ospiti: i dettagli

Non mancano le anticipazioni sulla prossima edizione di C’è posta per te. La De Filippi sta lavorando al suo venticinquesimo successo

La venticinquesima edizione di C’è posta per te si prepara ad essere un grande successo. In onda a partire dal mese di gennaio 2022, il fortunatissimo programma di Maria De Filippi tornerà ad emozionare il pubblico del piccolo schermo.

Ma quali saranno gli ospiti di eccezione che contribuiranno alla buona riuscita delle sorprese? Ebbene, ad avanzare una prima indiscrezione è TvBlog. Negli studi di Maria De Filippi sembrerebbe essere sempre più certa la presenza di una duchessa.

C’è posta per te e la partecipazione di una duchessa alla venticinquesima edizione del programma: le anticipazioni

Come riporta TvBlog, alla venticinquesima edizione di C’è posta per te che avrà inizio nel prossimo mese di gennaio 2022, parteciperà anche la duchessa Meghan Markle. Assieme a suo marito Harry, Meghan occupa diversi spazi delle pagine rosa a causa delle dichiarazioni contro la Royal Family ed entrambi attirano l’interesse degli italiani.

Per la De Filippi sarebbe questo solo l’ennesimo colpaccio. Difatti, la queen di Canale Cinque nel corso degli anni ha ospitato a C’è posta per te numerose star di Hollywood come gli attori Orlando Bloom, Sean Penn, Patrick Dempsey, Julia Roberts etc.

Cosa cambia invece nel cast del programma? Ebbene, ancora non sono trapelate notizie, ma trattandosi di un format che ogni anno riscuote sempre un grandissimo successo, probabilmente la De Filippi non avrà esigenze nell’apportare importanti cambiamenti. Gli stessi postini dovrebbero essere sempre gli stessi come nel caso di Gianfranco Apicerni che lavora al fianco della conduttrice da oltre dieci anni. Non ci resta dunque che attendere l’inizio di uno dei programmi più longevi ideato dalla queen di Canal Cinque.