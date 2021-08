Raffaella Carrà, arriva il ricordo di Christian De Sica: brividi – FOTO

A ricordare Raffaella Carrà nelle ultime ore ci ha pensato Christian De Sica. Infatti l’attore ha dedicato un post di Instagram alla compianta showgirl.

Lo scorso 5 luglio Raffaella Carrà ci ha lasciati, andando a creare un vuoto immenso nel mondo dello spettacolo italiano. La bionda artista, infatti, era amatissima dal pubblico italiano e dopo aver riscosso grandissimo successo con le sue hit musicali è riuscita a raggiungere le case degli italiani con il suo ‘Carramba che sorpresa‘. Il suo decesso ha sorpreso tutti, con il mondo dello spettacolo che l’ha omaggiata più volte.

POTREBBE INTERESSARTI >>> WhatsApp, addio definitivo: i motivi della decisione

Tra gli ultimi omaggi arrivati all’attrice troviamo anche quello di Christian De Sica. Infatti l’attore romano sulla sua pagina Instagram ha ricordato Raffaella e la hit che scrissero insieme. Infatti i due crearono il tormentone estivo chiamato ‘Bongo Cha Cha Cha‘. Con il decesso della cantante, la canzone è tornata in voga diventendo tra le più ascoltate dell’estate 2021. Andiamo quindi a vedere l’omaggio di De Sica su Instagram.

Raffaella Carrà, Christian De Sica la omaggia su Instagram: ripresa la hit ‘Bongo Cha Cha Cha’

Tra gli ultimi ad omaggiare la Carrà troviamo anche Christian De Sica. L’attore, infatti, ha ricordato la sua hit canora in collaborazione con il caschetto biondo chiamata ‘Bongo Cha Cha Cha‘. Il ritmo della canzone ricorda molto le energetiche hit di questa estate 2021. Inoltre a rendere ancora più moderna la canzone ci ha pensato il remix dei ‘Goodboys‘. Un ultimo omaggio quella dei produttori all’indimenticabile cantante italiana.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Netflix, addio alla condivisione degli account: cosa rischiano gli utenti

Eppure la versione originale è di Caterina Valente del 1960. Raffaella e Christian De Sica ripresero la canzone durante una delle puntate di Carramba! Che sorpresa. La trasmissione ha segnato un’epoca ed è andata in onda dal 1995 al 2002, per poi tornare a sorpresa con una nuova edizione nel 2008. Il video della loro esibizione è tornato in voga durante questo 2021, grazie a varie condivisioni su TikTok.