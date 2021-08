Maria De Filippi, la queen di Canale Cinque sbarca su Rai1: il motivo

Maria De Filippi sbarcherà per una sera su Rai Uno inaugurando così la stagione televisiva prima di partire con i suoi programmi: i dettagli

Manca poco all’inizio della nuova stagione televisiva e questa, sia su Mediaset che sulla Rai, riserverà tantissime soprese al pubblico del piccolo schermo. La prima riguarderà proprio la queen di Canale Cinque, Maria De Filippi, ma capiamo insieme il motivo. Su Rai Uno tornerà la quindicesima edizione dei Seat Music Awards 2021 con al timone Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Ad ospitare il palcoscenico della manifestazione che premia i maggiori successi discografici sarà l’Arena di Verona con due dirette fissate nelle serate del 9 e del 10 settembre. Ma tra i cantanti ci saranno che le star del piccolo schermo e tra queste non può mancare l’amatissima Maria De Filippi. Dunque la conduttrice televisiva a gran sorpresa sbarcherà su Rai Uno prima di dare il via ai suoi impegni su Canale Cinque: Uomini e Donne e Amici che per quest’anno inizierà in largo anticipo.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> Miriam Leone, clamoroso ritorno in Tv? Colpo di scena

La De Filippi sul palco dei Seat Music Awards assieme a Sangiovanni: tutti gli ospiti della quindicesima edizione

Maria De Filippi a gran sorpresa sbarcherà su Rai Uno prima di dare il via ai suoi impegni televisivi per Mediaset. La queen di Canale Cinque sarà ospite di Carlo Conti e Vanessa Incontrada ai Seat Music Awards dove premierà uno dei talenti della sua scuola di Amici 20: Sangiovanni. Il cantante arrivato secondo all’ultima edizione del talent show più seguito sul piccolo schermo, ha ottenuto tantissimo successo con la pubblicazione del suo primo album ed è per questo che sarà premiato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Gerry Scotti, i suoi fan sono al settimo cielo: accadrà tra pochi giorni

In diretta dall’Arena di Verona vedremo oltre a Sangiovanni tantissimi altri artisti tra cui: Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Claudio Baglioni, Marco Mengoni, Ligabue, Marracash, Madame, Zucchero, Il Volo, Diodato, Fiorella Mannoia, Achille Lauro, Annalisa, Emma, Alessandra Amoroso, Mahmood ed altri. Non mancheranno anche le star del piccolo schermo come Alessandro Siani, Alessandro Cattelan etc.