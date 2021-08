Guenda Goria, dopo l’attacco alla Ruta cambia qualcosa: fan senza parole – FOTO

Dopo il duro attacco di Guenda Goria a Maria Teresa Ruta, è cambiato qualcosa. Madre e figlia tornano sulle pagine rosa: il motivo

Proprio di recente abbiamo parlato di due concorrenti che hanno fatto discutere sia dentro che fuori alla casa del Grande Fratello Vip: Guenda Goria e Maria Teresa Ruta. Madre e figlia si sono messe in gioco e si sono esposte senza nascondersi mai dietro un dito.

Entrambe anche dopo il reality hanno preso parte nei salotti di Barba D’Urso e ancora oggi, che i programmi sono fermi per la pausa estiva, continuano a rimbalzare sulle pagine rosa. Di recente la Goria ha attaccato sua madre a causa di un comportamento che ha trovato poco carino nei suoi riguardi.

L’ex gieffina si è innamorata, ma mamma Ruta non si è mostrata affatto felice per sua figlia tanto da evitare le presentazioni. Per questo motivo Guenda l’ha attaccata duramente affermando che la giornalista “pensa solo a se stessa”. Ma cos’è successo dopo le sue dichiarazioni? Scopriamolo insieme.

Dopo l’attacco di Guenda, mamma Ruta conosce suo genero: che sorpresa

Dopo il duro attacco ricevuto circa due settimane fa da sua figlia, l’ex gieffina Maria Teresa Ruta ha deciso di conoscere suo genero. Tutto è avvento durante un’escursione in barca, in Grecia. Guenda ci era andata giù pesante, affermando in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv: “Prima mi criticavi perché i miei amori erano troppo vecchi. Ora stai evitando di conoscere il mio Mirko. Forse tu pensi solo a te stessa”.

Difatti, questa volta la Goria ha scelto un ragazzo coetaneo al suo fianco: il siciliano Mirko Gancitano, classe ’91. Ma cos’è cambiato adesso? C’è chi pensa che entrambe avevano solo intenzione di conquistare qualche altra pagina di gossip, ma questi per il momento restano solo rumors. Intanto all’incontro avvenuto poche ore fa tra Maria Teresa e Mirko, c’è stato parecchio miele.