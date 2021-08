A poche settimane dall’inizio della stagione invernale, Mediaset ha preso un’incredibile decisione riguardo Silvia Toffanin ed il suo Verissimo: ecco cosa ha raccontato Barbarella riguardo la cancellazione del suo Domenica Live.

Dopo le notizie della cancellazione dell’appuntamento domenicale, Barbara D’Urso ha voluto fare chiarezza con un’intervista al Corriere della Sera. La conduttrice ha sottolineato che “Domenica Live” non verrà cancellato per gli ascolti bassi, ma perchè per lei è arrivato il momento di un’evoluzione necessaria: avrà due programmi nel prime time.

LEGGI ANCHE >>> Anticipazioni Verissimo, ospiti super: sarà l’ultima puntata

NON PERDERTI >>> Verissimo, Loredana Bertè in lacrime: “Non ce la farò mai”

Inoltre, Barbara D’Urso ha anche voluto sottolineare che Mediaset ha più volte sottolineato che lei è fondamentale per la rete. Chi ci sarà dunque la domenica su Canale 5 a contendersi gli ascolti con Mara Venier e la sua “Domenica In“? Piersilvio Berlusconi avrebbe deciso per Silvia Toffanin, Enrico Papi e Michelle Hunziker.

View this post on Instagram A post shared by Verissimo (@verissimotv)

Canale 5, la domenica non ci sarà solo Silvia Toffanin

Se dunque Barbara D’Urso si vedrà ridotti i suoi spazi, Silvia Toffanin, invece, aumenterà il tempo dedicato in settimana a “Verissimo“, aggiungendo anche un appuntamento nell’ultimo giorno della settimana. La domenica di Canale 5 inizierà dunque con il ritorno di “Scherzi a parte”, che vedrà alla conduzione Enrico Papi.

LEGGI ANCHE >>> Elodie contro Marco Masini: le rivelazioni della cantante a Verissimo

Subito dopo, ci sarà la trasmissione “All together now” di Michelle Hunziker, che vedrà anche Anna Tatangelo fra i giurati. La parola d’ordine a Mediaset per la domenica diventa dunque intrattenimento, a scapito della cronaca: forse, dopo i lockdown a causa della pandemia di Covid, Canale 5 vuole regalare un po’ di leggerezza agli italiani.