Iva Zanicchi ha rilasciato un’intervista dove ha fatto uno sfogo molto triste. La cantante ha affermato: “Non riesco a rassegnarmi”

Iva Zanicchi, protagonista nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi, sembra essere tornata in forma. La cantante, come ricorderanno i lettori, nel periodo del lockdown dopo aver contratto il virus è riuscita a guarire dal Covid, rimettendosi poi subito in gioco in ambito televisivo. riuscita a guarire dal Covid, rimettendosi poi subito in gioco in ambito televisivo.

Iva Zanicchi, però, è stata toccata dalle conseguenze della malattia davvero nel profondo dell’anima. A contrarre il coronavirus, allora, non fu solo lei, ma come ricorderanno in tanti a causa del virus proveniente da Wuhan perse la vita il suo caro fratello Antonio. In una intervista concessa al settimanale Voi, Iva Zanicchi torna sull’accaduto e lancia un grido di dolore: “Dopo la morte di mio fratello Antonio non sono più la stessa, mi manca tantissimo e non riesco a rassegnarmi. Se potessi tornare indietro farei un gran casino… ma ormai!”

Iva Zanicchi, lo sfogo è straziante: “Non riesco a rassegnarmi”

All’interno dell’ultimo numero del settimanale Voi, Iva Zanicchi è tornata a parlare delle conseguenze che il Covid, nonostante sia guarita, ha lasciato sul suo corpo e nell’anima. “Ho bisogno di rigenerarmi. Il Covid mi ha lasciato segni indelebili e ci vorrà ancora parecchio tempo per eliminarli del tutto”.