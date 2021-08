Anticipazioni Tempesta d’Amore, la vita di Maja sarà minata dall’arrivo di una ragazza: colpo di scena

Arriva a Furstenof una nuova rivale di Maja. Questa ultima rischierà ancora una volta di perdere Florian: le anticipazioni di Tempesta d’Amore

Nuovi colpi di scena per gli appassionati della soap tedesca, Tempesta d’Amore. I nuovi episodi saranno incentrati sulla famiglia di Selina che presto dovrà affrontare l’arrivo di Costanze, nonché loro figlia naturale, a Furstenof. La ragazza creerà non pochi problemi sia a Selina che a Cornelius ed alla sorellastra Maja.

Proprio questa ultima ancora una volta sarà divisa da Florian. Prima che arrivasse Costanze, i due si erano già presi una pausa e di questa ne stava approfittando Shirin. Questa volta però, Costanze sarà un fulmine a ciel sereno che travolgerà Florian: tra i due scatterà la passione. Il ragazzo sarà particolarmente preso dalla sorella rossa di Maja che non riuscirà a resisterle.

Florian trascorre una notte di passione con la sorellastra di Maja. Costanze sarà un fulmine a ciel sereno: le anticipazioni di Tempesta d’Amore

L’arrivo di Costanze a Furstenof minerà ancora una volta la storia d’amore tra Maja e Florian. Questo ultimo infatti sarà catturato dalla rossa e finirà per trascorrere una notte di passione con lei. La figlia naturare di Selina diventerà presto rivale di Maja: le ragazza si contenderanno Florian.

Con chi deciderà di stare il ragazzo? La rossa riuscirà a portare via l’amore alla sorellastra? Le vicende dei protagonisti di Tempesta d’Amore si infittiscono sempre di più e ben presto gli appassionati della soap opera tedesca dovranno fare i conti con nuovi colpi di scena. Intanto spunterà fuori una verità shock su Christoph.