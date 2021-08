Amici 21, sarà nel cast ma con un ruolo diverso: annuncio ufficiale – FOTO

Un annuncio sensazionale, è la prima volta nella storia del programma che accade: sarà ad Amici 21 con un ruolo diverso

Un annuncio sensazionale da parte di Lorella Cuccarini che al termine della scorsa edizione del talent show sembrava addirittura essere fuori dai piani di Amici di Maria De Filippi. Sul suo profilo Instagram, l’ex professoressa di danza ha risposto ad una domanda fatta da un suo follower: “È vero che sarai una prof di canto ad Amici 21?”. La risposta lascia tutti a bocca aperta.

“È stata una richiesta personale di Maria e di Maria mi fido ciecamente. Sono onorata di aver ricevuto una proposta simile, anche perché credo che nella storia del programma non sia mai accaduto prima che un docente abbia ricoperto due discipline”. Ecco quindi ufficializzata la conferma di Lorella Cuccarini come professoressa di canto per Amici 21.

Amici 21, Lorella Cuccarini al canto ed al ballo Raimondo Todaro

Lorella Cuccarini, molto probabilmente, prenderà il posto della sua amica e collega Arisa che com’è noto non proseguirà il suo percorso ad Amici di Maria De Filippi, sebbene non siano chiare le motivazioni.

Il cast sembra essere, dunque, al completo: Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli al canto e Alessandra Celentano, Veronica Peparini e la new entry Raimondo Todaro al ballo. Ci sono quindi soltanto due novità tra i professori, con un cambio di cattedra per la Cuccarini. Come di consueto, a fine settembre cominceranno ad essere trasmessi i primi provini della nuova edizione.