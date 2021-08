Barbara D’Urso, decisione definitiva di Mediaset: cambia di nuovo tutto! Annunciata una novità importante per ‘Pomeriggio 5’

Il suo appuntamento quotidiano è diventato ormai imperdibile per una grande fascia di ascoltatori. Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso ha fatto registrare nella scorsa stagione una media netta di 1.948.000 spettatori, con il 15.45% di share. Niente male per la presentatrice Mediaset, ancora all’apice dopo una carriera lunghissima. Ora si sta godendo le meritate vacanze, ma da settembre si torna a fare sul serio, con un’altra stagione tutta da scrivere.

L’edizione numero 14 porterà con se anche una novità relativa all’orario. Ci sarà infatti una riduzione dell’orario del corposo contenitore di Canale 5. Dopo diverse indiscrezioni circolate nel corso delle ultime settimane, infatti, il taglio avrebbe potuto essere anche di 90 minuti. TvBlog ha anticipato la risposta svelando quindi il posizionamento nel palinsesto. La D’Urso entrerà in diretta alle 17.30 e chiuderà intorno alle 18.40, con puntante molto più brevi rispetto al passato. La linea dopo di lei passerà direttamente a Gerry Scotti e il prossimo anno a Paolo Bonolis, con i loro game nella fascia preserale. Questo cambiamento operato dai vertici Mediaset riguarda la scelta di nuovi autori per la tv privata e la decisione di aumentare lo spazio dedicato all’informazione, riducendo il trash e il semplice talk.

Barbara D’Urso, decisione definitiva di Mediaset: Pomeriggio 5 in formato ridotto

Barbara D’Urso avrà quindi il solito spazio quotidiano, dal lunedì al venerdì, ma per poco più di un’ora. Come direbbe lei sarà un ‘caffeuccio‘ piuttosto rapido, con più spazio per gli approfondimenti che per il semplice Gossip.

Nemmeno la gioia di avere la fascia in prima serata, visto che resta confermata la chiusura di ‘Live, Non è la D’Urso’. Anche la domenica resta off limits, con programma affidato ad Anna Tatangelo e a Silvia Toffanin fino al termine del 2021.

Chissà come reagirà alla notizia la nota conduttrice, che per ora non ha commentato attraverso i suoi canali social. Di certo non le farà piacere…