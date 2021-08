Ballando con le Stelle, rapporto incrinato tra Milly Carlucci e Samanta Togni: il motivo

L’amicizia tra Milly Carlucci e Samanta Togni si è incrinata dopo l’addio a Ballando con le Stelle. L’ex ballerina, oggi conduttrice, spiega il motivo

I rapporti tra Milly Carlucci e Samanta Togni si sono incrinati dopo l’addio di quest’ultima a Ballando con le Stelle. A spigare il motivo del loro allontanamento è stata l’ex ballerina del programma di Rai Uno. La Togni raggiunta dal settimanale Di Più Tv ha raccontato che il loro rapporto è cambiato dopo che lei stessa aveva chiesto alla conduttrice di essere dirottata verso altri ruoli: quello della giurata. L’ex ballerina aveva bisogno di stimoli nuovi ma la Carlucci non accolse la sua richiesta.

“Sono stata benissimo in quello studio. Ho deciso di lasciarlo perché volevo lanciarmi in nuove avventure. Se Sento ancora Milly? No, ma è una delle persone di cui ho più stima”, ha dichiarato Samanta.

L’ex ballerina di Ballando con le Stelle ha poi aggiunto che il programma resta nel suo cuore: “L’ultima edizione l’ho guardata tutta, dal divano della mia casa”. Ebbene, quando Samanta Togni chiese alla Carlucci di inserirla tra i giurati, la conduttrice aveva già deciso di confermare la scrittrice Selvaggia Lucarelli, lo stilista Guillermo Mariotto, la ballerina Carolyn Smith, l’attore Fabio Canino ed il giornalista Ivan Zazzaroni.

A raccontare il motivo del loro allontanamento è stata Samanta Togni in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv. Il loro rapporto si è incrinato dopo che la ballerina ha lasciato il programma condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle, in seguito ad una richiesta di Samanta alla quale la padrona di casa non diede ascolto.

L’ex ballerina del seguitissimo talent show di Rai Uno nel febbraio 2020 è convolata a nozze e già in quella occasione si era avvertita l’assenza della Carlucci. Difatti, sono stati tantissimi i volti di Ballando con le Stelle che hanno preso parte all’evento, ma tra questi mancava proprio quello della conduttrice televisiva. Intanto dopo l’addio a Ballando, la Togni si è lanciata nella conduzione ed il suo futuro lavorativo sembra essere molto roseo.