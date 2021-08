Temptation Island, nuovo amore per la più criticata dell’ultima edizione – FOTO

Una delle fidanzate più criticate dell’ultima edizione di Temptation Island, sembra aver ritrovato l’amore: chi è lui?

Jessica Mascheroni è stata una delle fidanzate più criticate dell’ultima edizione di Temptation Island, probabilmente per il suo lasciarsi andare troppo in fretta rispetto al fidanzato Alessandro Autera che, invece, non ha fatto altro che pensare a sé stesso ed al suo fisico fino a poche puntate dalla fine. Alla fine del reality show, anche Alessandro si è avvicinato ad una tentatrice, Carlotta, con la quale alla fine è uscita dal programma.

LEGGI ANCHE > > > Vasco Rossi, incidente e tanta paura: le condizioni dell’artista

NON PERDERTI > > > Sanremo 2022, scelto il conduttore: ora il nome è ufficiale



Come abbiamo visto nell’ultima puntata di Temptation Island, Jessica e Alessandro non stanno più insieme. Appena terminata la trasmissione, lui è andato a casa loro a riprendersi le sue cose per portarsele. All’interno del programma, Jessica si è avvicinata molto a Davide Basolo, con il quale non sembra aver proseguito una conoscenza all’esterno.

LEGGI ANCHE > > > Vera Gemma, la rivelazione inaspettata sul passato con Antonella Elia – VIDEO

Temptation Island, Jessica mano nella mano con un altro: chi è?

Nel frattempo che Alessandro Autera e Davide Basolo hanno iniziato la loro lotta social a suon di frecciatine ed hanno anche ottenuto un chiarimento, Jessica Mascheroni ha pubblicato una foto su Instagram mano nella mano con un altro uomo ed una canzone molto romantica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, cattiva notizia: “Da non crederci” – VIDEO

Appurato che non si tratta né dell’ex fidanzato, né dell’uomo che l’ha tentata a Temptation Island, è ancora ignoto il nome della nuova fiamma della Mascheroni. Chi è tornato a farle battere il cuore? Nella foto non è presente nessun tag e nessun indizio che possa far intendere chi è il nuovo amore.