Isola dei Famosi, incidente per ex naufrago: “Abbiamo rischiato la vita” – VIDEO

Un ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha vissuto attimi di paura nelle ultime ore: cos’è successo.

Matteo Diamante, uno dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, la quindicesima, condotto la da Ilary Blasi, nelle scorse ore ha vissuto dei momenti di vera e propria paura. L’ex naufrago non ha perso tempo e immediatamente attraverso delle storie Instagram ha messo al corrente i suoi followers di quanto accaduto.

Diamante attraverso dei video pubblicati sul suo profilo Instagram non ha nascosto di aver temuto il peggio dopo un incidente d’auto: “Credo di non essermela mai vista così brutta. Abbiamo rischiato la vita ma siamo salvi”.

Isola dei Famosi, attimi di paura per ex naufrago: cos’è successo

Il vocalist, reduce dall’esperienza alla Honduras, ha sottolineato di come dopo un incidente in auto, a causa del sorpasso di un camion, abbiano rischiato di morire: “Abbiamo rischiato la vita ma siamo salvi. Un tir non dovrebbe sorpassare punto”.

L’ex concorrente del reality show dopo aver fatto vedere le condizioni della vettura su cui si trovava al momento dell’impatto con il tir ha evidenziato: “Ancora non ci credo che siamo vivi e sto stron** del tir vuole avere ragione!”.

Subito dopo ha fatto vedere anche il camion affermando: “Raga questo è il tir col quale abbiamo fatto l’incidente. Cioè lo vedete quanto è grosso ok? Avevamo un mercedes. Domani vi racconto”.