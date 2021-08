Anticipazioni Love is in the Air, malore per un personaggio: è incinta?

Sarebbe una grande notizia, ma è davvero così? Le anticipazioni di Love is in the Air fanno sapere che un personaggio potrebbe essere incinta

La soap opera turca Love is in the Air non va in vacanza, la programmazione prosegue come di consueto dalle 15:30 alle 16:30 su Canale 5 dal lunedì al venerdì. Per quanto riguarda la prossima settimana, dal 9 al 13 agosto, ci saranno tantissime evoluzioni per la trama della soap.

La famiglia Kafescioglu si rivolge ad Eda e Serkan perché intenzionati a ristrutturare la loro nuova casa. Tuttavia, ad eseguire i lavori per loro sarà solo Serkan: che fine ha fatto Eda?

Anticipazioni Love is in the Air, Eda è incinta?

Una serie di indizi, tra cui una strana nausea di Eda, fanno pensare che quest’ultima possa essere incinta. Serkan è costretto a lavorare in solitaria al progetto per realizzare la ristrutturazione della casa dei Kafescioglu, ma Efe interverrà sulle bozze boicottandole. È la prima volta che un progetto realizzato dall’ArtLife finisce nell’occhio del ciclone a seguito di un crollo.

Nel frattempo che le indagini sul crollo proseguono, Selin prova a mettere a tacere l’eco mediatico a seguito di quanto accaduto. La Polizia indaga sulle cause del crollo, ma Serkan è certo: qualcuno ha cercato di incastrarlo.