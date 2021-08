Uomini e Donne, doloroso addio dopo 4 anni insieme: “È cambiato tutto”

Uomini e Donne, doloroso addio dopo 4 anni insieme: le parole pronunciate poco fa lasciato tutti i fan impietriti.

Eleonora Rocchini, oggi famosissima fashion blogger che qualche anno fa ha partecipato a Uomini e Donne, quando provò a corteggiare il tronista Oscar Branzani con il quale è stata fidanzata ufficiale, nonostante si sia voluta estrapolare dal mondo del gossip, negli ultimi giorni il suo nome è rimbalzato sul web e sui giornali di cronaca rosa.

Ventisei anni, fiorentina, come indossatrice e fashion blogger il suo nome è già molto popolare sui social network. La sua attuale storia con Nunzio Moccia continua ad essere chiacchierata così come quella col suo ex Oscar Branzani.

La ragazza dopo aver definitivamente chiuso il capitolo con Branzani dopo quattro anni d’amore, fa ormai coppia fissa con Nunzio, il ragazzo che aveva conosciuto proprio grazie alla sorella di Oscar, Dalila Branzani, di cui è l’ex fidanzato.

Uomini e Donne, ex corteggiatrice rivela: “Da quel giorno è cambiato tutto”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝗘𝗟𝗘𝗢𝗡𝗢𝗥𝗔 𝗥𝗢𝗖𝗖𝗛𝗜𝗡𝗜 ✨ (@ele.rc)

Nelle ultime ore, la ragazza ha concesso alcune curiosità ai suoi followers, ripercorrendo il suo passato ed il suo presente sentimentale. “Essendo stati quattro anni insieme, dopo la rottura, passati se non erro dieci mesi, dopo il primo lockdown abbiamo riprovato per qualche settimana ma come previsto la catena era spezzata e ci sono cose che puoi provare a rincollare quanto vuoi, ma non tornano più come prima. E per quanto io volessi negarlo anche a me stessa, avevo cuore e testa da un’altra parte ormai”.

La Rocchini ha poi proseguito nelle sue rivelazioni, confessando di non amare il tradimento ed ha anche svelato che nonostante l’anniversario con Moccia cada a luglio, la coppia ha comunque deciso di festeggiarlo il 19 Agosto rivelando il giorno in cui ha iniziato a innamorarsi di Nunzio: “Era a Ibiza, comunque si, quel giorno tutto dentro di me è cambiato”.