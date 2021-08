Royal Family, tradimento inaspettato: che mazzata per la regina Elisabetta!

Un nuovo scoop travolge la Royal Family, con un tradimento inaspettato che ha lasciato a bocca aperta la Regina Elisabetta: indiscrezione clamorosa.

Non c’è pace per la Royal Family, con un nuovo tradimento che sta facendo il giro del web. Infatti il marito della principessa Eugenia, Jack Brooksbank, è stato paparazzato in vacanza a Capri in atteggiamenti equivoci. Infatti l’uomo è sposato con Eugenia dal 12 ottobre 2018 ed è papà del piccolo August dal 9 febbraio 2021. All’apparenza la famiglia è perfetta e felice, almeno fino a prima dell’arrivo dei paparazzi.

Jack Brooksbank, come detto, era a Capri in vacanza su un gran yacht. L’uomo però non era solo, infatti con lui c’erano due modelle Maria Buccellati ed Erica Pelosini. Le due conoscono Jack per motivi lavorativi, ma il problema è l’atteggiamento intimo dell’uomo con le due top model. Infatti le donne sono state paparazzate in topless, mentre Brooksbank invece era a torso nudo. Il Daily Mail ha poi punzecchiato l’uomo, riportando lo scandalo e scrivendo: “Buona fortuna per quando dovrai spiegare queste foto a Eugenia“. Andiamo quindi a vedere come sono state accolte le foto a corte.

Royal Family, il marito di Eugenia sorpreso con due modelle: stupore a corte

Jack Brooksbank sembrerebbe nel cerchio del ciclone dopo che sono emersi i suoi scatti intimi con le due modelle italiane. Infatti al momento non c’è ancora una posizione ufficiale della Royal Family. Quel che è certo è che il comportamento di Jack sullo yacht è di dubbio gusto, nonostante le presunte corna siano tutte da dimostrare. Infatti al momento tutti in patria stanno criticando Brooksbank, ma nessuno si azzarda ad etichettarlo come traditore.

Inoltre, nonostante quanto stia succedendo, Jack a palazzo godrebbe della massima fiducia. Per difenderlo è scesa in campo anche la suocera, Sarah Ferguson, spite della trasmissione The One Show per presentare il suo libro, “Her Heart For A Compass”. Infatti la duchessa di York ha difeso l’uomo affermando: “Jack, che era in prima pagina, è davvero un uomo onesto, una delle mie persone preferite, lo chiamo James Bond. Nel mio libro lui è un supereroe, è un ottimo padre, un marito favoloso“. Infine la Ferguson ha ricordato che la storia è completamente inventata.