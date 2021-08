Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno annunciato una cattiva notizia: “Da non crederci”.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono una delle coppie uscite dall’ultima edizione del GF Vip su cui in pochi avrebbero scommesso. In molti credevano che la loro relazione era solo una finta per fare show, però gli haters sono stati smentiti.

La relazione tra l’ex velino e la italo persiana procede a vele spiegate e addirittura alcuni ipotizzano che i due potrebbero presto annunciare il loro matrimonio. Intanto però, mentre si recano in Sardegna per le vacanze, a bordo del traghetto è successo un qualcosa di poco piacevole.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, cattiva notizia: “Da non crederci” – VIDEO

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono sul traghetto che li porterà in Sardegna. Lei ha da poco pubblicato una storia sul suo profilo Instagram dove attraverso alcuni video, tra una risata e l’altra, racconta una episodio che è appena successo a bordo dell’imbarcazione.

Pierpaolo esordisce: “Se volete un bel cappuccino cremoso venite sul traghetto”. Gli fa eco Giulia Salemi: “Una sola, dieci euro per due cappuccini”. Insomma, dopo la disavventura della valigia in aeroporto a Ibiza, per i Giulia e Pierpaolo le disavventure non finiscono mai.