Ilary Blasi, arriva la decisione definitiva di Mediaset: cresce l’attesa per quello che accadrà nelle prossime settimane.

Arriva su Canale Cinque il nuovo talent show di Mediaset con al timone la bellissima Ilary Blasi. Dopo il successo riscosso con la quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi 2021, la conduttrice televisiva è stata scelta dall’ammiraglia di Cologno Monzese per questa nuova sfida: Star in the star.

Il nuovo format dovrebbe avere inizio il prossimo autunno anche se al momento non è stata ancora ufficializzata nessuna data per la messa in onda. Probabilmente, come diffuso da Blogo, Star in the star potrebbe cominciare il 16 settembre. Se così fosse, per il pubblico di Mediaset sarebbe una settimana ricca di sorprese anche con l’inizio della sesta edizione del Grande Fratello Vip capitanata anche per quest’anno da Alfonso Signorini.

Dunque non ci resta che attendere nuove comunicazioni dai piani alti per il nuovo debutto della Blasi, questa volta al timone di un talent show dove ogni settimana i concorrenti si esibiranno con le proprie performance. Queste ultime saranno valutate dalla giuria che accompagnerà la moglie di Totti in questa nuova avventura.

Star in the star, le modalità di gioco: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo talent di Mediaset

Dopo il successo riscosso con l’Isola dei Famosi 2021, Mediaset ha deciso di affidarle questo nuovo format, un mix tra ‘Il cantante mascherato’ e ‘Tale e Quale Show’, all’amatissima Ilary Blasi. I protagonisti del nuovo talent di Canale Cinque ogni settimana dovranno esibirsi portando sul palco le canzoni del passato che hanno avuto più successo.

Si inizierà in playback per passare poi in live. A valutarli saranno sia i tre giudici presenti in studio che il pubblico da casa. Ma chi occuperà le poltrone della giuria? Ebbene, come avevamo già anticipato in precedenza, al fianco di Ilary Blasi vedremo la cantante Marcella Bella, il comico Andrea Pucci ed il grande Claudio Amendola. Non ci resta che attendere l’inizio di Star in the star.