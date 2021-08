Grande Fratello, ex concorrente è mamma per la prima volta: che gioia! – FOTO

Un gran bel fiocco azzurro in casa dell’ex concorrente del GF Vip, con tanta gioia è nato Abramo, il primogenito

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🎀💀mara💀🎩 (@maraadriani)

Uno splendido fiocco azzurro per Abramo è stato appeso in casa di Mara Adriani, ex concorrente del Grande Fratello. Un arrivo tanto atteso, soltanto pochi mesi fa pubblicava sui social foto del pancione ed in didascalia appariva tutta la voglia di poter abbracciarlo quanto prima.

LEGGI ANCHE > > > Gerry Scotti, presto in Tv con il nuovo appuntamento: di cosa si tratta

NON PERDERTI > > > Antonella Clerici, The Voice non andrà in onda il 14 agosto: le motivazioni

Mara Adriani partecipò alla decima edizione del Grande Fratello a soli 22 anni e fu la quintultima eliminata del programma, allora vinto da Mauro Marin che portò a casa un montepremi di 250.000 euro. 20 puntate, 134 giorni nella casa più spiata d’Italia, con la compagnia di Alessia Marcuzzi e Alfonso Signorini come opinionista.

LEGGI ANCHE > > > Tina Cipollari, la doccia fredda: “Non la amo e non la amerò” – VIDEO

Grande Fratello 10, cosa fa oggi Mara Adriani

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🎀💀mara💀🎩 (@maraadriani)

Nonostante avrebbe potuto cavalcare l’onda del reality show, Mara Adriani non ha proseguito nel mondo dello spettacolo ed ha lasciato l’Italia poco tempo dopo la sua partecipazione al Grande Fratello 10. L’ex gieffina entrò all’interno della casa più spiata d’Italia come impiegata, ma non è chiaro se a Londra ha proseguito con lavori di questo genere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Flavio Briatore contro tutti: i motivi del suo duro sfogo

La Adriani è molto poco social, non ama condividere sprazzi di vita quotidiana, tant’è che sul suo profilo Instagram non figura neppure il padre di Abramo. Di certo una rarità trovare una concorrente di un reality che non approfitta della notorietà sui social network.