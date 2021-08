Regina Elisabetta, clamorosa decisione su Harry e Meghan: stentano tutti a crederci e non sono escluse altre sorprese.

Nonostante non sia finita del tutto la battaglia da parte di Harry e Meghan Markle, la Regina Elisabetta ha deciso di non privare i due dei titoli di duca e duchessa di Sussex, riservandogli in questo caso una vendetta ben diversa: quella dell’indifferenza. Dopo 68 anni di regno, Elisabetta non vuole scontri né vuole dare occasioni per riceve ulteriori critiche.

Dunque Harry, nonostante tutto, può ancora ambire al titolo di principe. Secondo l’esperta Ingrid Seward, come ha riportato l‘Express.co.uk, “rimuovere i titoli non farebbe molta differenza e sembrerebbe molto meschino“. Inoltre, l’esperta sostiene che la Regina non lo farebbe in questa fase del suo regno.

Harry e Meghan continueranno ad essere duchi di Sussex: Elisabetta ha scelto di adottare l’indifferenza

Harry e Meghan Markle non saranno privati dei loro titoli. Sua Maestà ha scelto di adottare l’indifferenza senza dare loro altri appigli che potrebbero scatenare ulteriori critiche.