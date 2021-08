Un’ex concorrente storica del Grande Fratello nel giorno del suo compleanno ha vissuto una spiacevole sorpresa: è stata svaligiata la sua abitazione.

Prima di entrare a far parte del mondo dello spettacolo, Roberta Beta lavorava nell’ufficio stampa di un’azienda del settore merceologico. Nel 2000 partecipa al Grande Fratello, prima edizione, attirando la curiosità del pubblico. E’ cresciuta con la mamma Giuliana, il papà Mauro ed il fratello Simone. Ha un figlio, Filippo (2002), avuto dall’ex fidanzato Igor Napolitano. Oggi mentre la giornalista è legata allo scenografo Paolo.

Grande Fratello, ex concorrente vittima di in furto: svaligiata la sua abitazione

È stata una giornata piuttosto sfortunata quella di oggi per Roberta Beta. Nel giorno del suo compleanno, mentre lei era al mare e a casa avrebbe dovuto esserci suo figlio, ormai maggiorenne, alcuni ladri hanno svaligiato la sua abitazione.

La giornalista ha immortalato la sua casa, messa a soqquadro dai ladri che fortunatamente non hanno rubato nulla. “Tanti auguri a me e grazie del regalo! Per fortuna mia e sfortuna dei ladri non c’è niente da rubare in casa mia! A casa avrebbe voluto esserci mio figlio ma io sono andato a prenderlo per portarlo al mare… lì si che sarebbe stato brutto! Perciò: va tutto bene!”