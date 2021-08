Claudio Amendola, Mediaset ha deciso: l’impegno con due programmi

Claudio Amendola sarà il volto nuovo della prossima stagione televisiva su Canale Cinque. La Mediaset gli ha affidato due grandi lavori: scopriamo quali

Claudio Amendola sarà un grande volto della prossima stagione televisiva di Canale Cinque. La Mediaset ha deciso di puntare sull’attore e conduttore televisivo romano per cercare di aumentare l’onda degli ascolti. Difatti, se con i reality ed i talent l’ammiraglia di Cologno Monzese naviga in acque sicure, con le fiction fatica ad emergere.

Dunque è arrivato il momento per Mediaset di armarsi per battere la Rai che in termini di serie televisive sta andando forte. Come ha diffuso Bubino Blog, su Canale Cinque ben presto vedremo andare in onda una nuova fiction con Claudio Amendola. Questo ultimo sarà protagonista e regista.

Claudio Amendola, la nuova fortuna di Mediaset: sul piccolo schermo con una fiction poliziesca e non solo.. Scopriamo i dettagli

Claudio Amendola porterà un’ondata di rinnovo nei palinsesti di Mediaset. Difatti su Canale Cinque sarà impegnato con una nuova fiction poliziesca di cui oltre ad essere il registra, sarà anche il protagonista. Al momento su questo progetto non si sa molto, ma sicuramente nei prossimi mesi spunteranno fuori ulteriori dettagli. Intanto Mediaset non avrà l’esclusiva, infatti, Amendola sarà impegnato anche su Rai1 con ‘Nero a Metà’: anche questa è una serie poliziesca.

Tornando all’ammiraglia di Cologno Monzese, l’amatissimo attore prenderà parte ad un altro progetto. Amendola siederà nelle poltrone riservate ai giudici di ‘Star in the Star’, il nuovo show condotto da Ilary Blasi. Il format è un mix tra ‘Il cantante mascherato’ e ‘Tale e Quale Show’. Accanto all’attore romano vedremo anche la cantante Marcella Bella ed il comico Andrea Pucci. Non ci resta che attendere il nuovo debutto di Claudio Amendola.