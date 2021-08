Alessandro Cattelan e Serena Rossi alla conduzione, che bomba: pubblico in delirio

I conduttori Alessandro Cattelan e Serena Rossi potrebbero condurre insieme un famoso programma musicale: spunta l’ultima indiscrezione.

La vittoria dei Maneskin all’ultima edizione dell’Eurovision ha riportato in auge l’Italia. Infatti la penisola ospiterà la prossima edizione della sfida musicale, con un’esclusiva riservata alla Rai. Così stanno spuntando i primi nomi per la conduzione dell’evento. Proprio sul caldo tema, un telespettatore ha scritto al magazine ‘Nuovo‘ suggerendo di affidare il caldo ruolo ad Alessandro Cattelan e Serena Rossi.

Il suggerimento è arrivato nella rubrica ‘La Posta‘ di Alessandro Cecchi Paone. Ma proprio il giornalista ci ha tenuto a ricordare che al momento l’emittente deve affrontare questioni più urgenti e importanti . Infatti lo stesso Cecchi Paone ha ribadito: “Se ci fermassimo alla scelta di conduttori più giovani del consueto non avremmo capito l’importanza della sfida che attende la nuova Rai, appena varata a livello di presidenza, direzione generale e consiglio di amministrazione“.

Alessandro Cattelan e Serena Rossi alla conduzione dell’Eurovisione: l’indiscrezione

Grazie alla rubrica di Alessandro Cecchi Paone sul settimanale ‘Nuovo‘ chiamata ‘La Posta‘ è spuntata l’ipotesi della coppia composta da Alessandro Cattelan e Serena Rossi per condurre l’Eurovision. A scrivere al magazine ci ha pensato un certo Gabriele da Napoli, che ha proposto i due conduttori per il contest musicale. Condurre l’Eurovision, però, non è roba da poco con la Rai che sta valutando diversi profili.

Nel rispondere al proprio fan, Cecchi Paone ha ricordato che al momento la Rai starebbe cercando presentatori attorno ai 30-40 anni, per dare un tocco di freschezza e modernità. Quindi sia Alessandro Cattelan che Serena Rossi rientrano in questa fascia d’età. Ma come ha ricordato Cecchi Paone, la sfida della Rai è solo all’inizio e ben presto si deciderà a chi affidare la conduzione del prossimo Eurovision.