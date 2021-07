WhatsApp, allarme della Polizia Postale: “Attenzione a questo messaggio”

Spunta su WhatsApp un messaggio che ha messo in allerta la polizia postale. Andiamo a vedere il testo da cui l’utente dovrà diffidare.

Dal prossimo 6 agosto in Italia entra in vigore l’obbligo di Green Pass per accedere a diversi locali ed eventi. Un nuovo pericolo, però, sta colpendo i cittadini nelle ultime ore e si tratta di un messaggio che sta spopolando su WhatsApp e sui gruppi Telegram. Infatti diversi cyber-criminali promettono la vendita di ‘certificati verdi‘ ad un caro prezzo. Insomma una vera e propria truffa rischia di coinvolgere diversi utenti.

Nelle ultime ore è arrivato un primo intervento della Polizia Postale per fermare il fenomeno. Infatti le forze dell’ordine hanno segnalato il messaggio che recita: “In questo link puoi scaricare il certificato verde Green Pass COVID-19 che ti permette liberamente di muoverti in tutta Italia senza mascherina“. Infatti il primo inganno è che dal link indicato non accederemo ad un certificato verde, mentre il secondo inganno è che potremmo girare liberamente per tutta Italia compiendo l’acquisto. Invitiamo tutti gli utenti a non cadere nella trappola, ricordando che il Green Pass verrà rilasciato solamente dopo il vaccino.

WhatsApp, nuovo trucco per tutti gli utenti: funzione stupefacente!

WhatsApp è una delle applicazioni più usate al mondo visto che ci permette di messaggiare e chiamare gratuitamente. Tutti gli utenti, però, hanno la possibilità di bloccare alcuni contatti. Lo strumento può essere tanto utile quando lo utilizziamo, mentre può diventare fastidioso quando veniamo bloccati da qualcuno. Infatti in quel caso non possiamo più inviare messaggi, audio e foto con la persona che ha deciso di bloccarci.

Il blocco quindi diventa un’arma potentissima a disposizione degli utenti. C’è però un modo per raggirarlo. Infatti la prima cosa che ci serve è un amico in comune con chi ci ha bloccato. Questa persona dovrà creare un gruppo con i tre contatti in questione, per poi uscire dalla chat creata. In questo modo potremo tornare a parlare con chi ci ha bloccato, raggirando così la limitazione disposta dall’altro utente.