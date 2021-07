Star in the star, Ilary Blasi ha deciso: leggenda del cinema in giuria

Svelato il terzo membro che siederà nella giuria di Star in the star. Il nuovo show con al timone Ilary Blasi promette già tantissime sorprese

I palinsesti autunnali di Mediaset riserveranno tantissime sorprese al pubblico del piccolo schermo. Tra queste il nuovo programma in onda su Canale Cinque con al timone Ilary Blasi: “Star in the star”. Dopo il successo riscosso dalla bellissima romana con l’Isola dei Famosi 2021, Mediaset ha deciso di affidarle questo nuovo format, un mix tra ‘Il cantante mascherato’ e ‘Tale e Quale Show’.

Anche ‘Star in the star’ avrà una giuria il cui il compito sarà quello di giudicare e valutare i concorrenti. Ma a chi sarà assegnato quest’arduo compito? Saranno tre i giudici e di questi i primi due dovrebbero essere la cantante Marcella Bella ed il comico Andrea Pucci. Infine, proprio in queste ore è stato svelato il nome del terzo membro della giuria, a farlo è stato Dagospia.it.

Ilary Blasi al timone di Star in the star: svelato il terzo membro della giuria

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudio Amendola (@amendola_claudio)

E’ stato svelato proprio in queste ore il terzo nome che potrebbe occupare le poltrone della giuria assieme a Marcella Bella e Andrea Pucci. Dagospia.it ha parlato dell’attore romano Claudio Amendola: “Le trattative per portare Claudio Amendola a Star in the star sembrano essere arrivare a buon punto”.

Se adesso sappiamo a chi è stato affidato il compito di giudicare e valutare i concorrenti vip, chi saranno invece questi ultimi? Ebbene, sembrerebbe esserci maggiore riserbo da questo punto di vista. Difatti, come ha annunciato Dagospia.it, pare proprio che i concorrenti del nuovo show condotta dalla bellissima Ilary Blasi, saranno svelati al momento della messa in onda. Non ci resta dunque che attendere l’inizio del nuovo programma in onda con molta probabilità ogni giovedì sera su Canale Cinque.