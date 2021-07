Spotify cambia volto: la grande novità fa felici gli utenti

Una super novità quella in arrivo su Spotify, che si appresta a cambiare volto e integrare una nuova interfaccia

Tante novità in arrivo su Spotify. La piattaforma di streaming musicale numero uno al mondo si è fatta conoscere nel corso degli anni per la sua incredibile offerta. Grazie ad un abbonamento mensile – disponibile in diversi tagli – è possibile accedere ad un catalogo praticamente infinito che comprende artisti e brani di ogni genere.

Da qualche mese anche i Podcast hanno iniziato ad ottenere grandissimo successo, tanto che esistono classifiche e sezioni ad hoc. Gli abbonati continuano ad aumentare, e gli sviluppatori della piattaforma svedese vogliono cavalcare l’onda a suon di novità. Stando a quanto raccontato da Android Police, presto arriverà un’interfaccia tutta nuova.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> WhatsApp può diventare una stampante: il trucco lascia tutti di stucco!

Spotify, tutti i dettagli della nuova interfaccia

Un look che ricorda molto quello tondeggiante di Android 12. Come segnalato da Android Police, Spotify si prepara a ridisegnare completamente l’interfaccia utente del riproduttore musicale all’interno dell’applicazione. Questa nuova versione è al momento in fase di test, e potrebbero passare alcuni mesi dal suo rilascio. Non dovete dunque preoccuparvi se ancora la vostra app non è stata aggiornata e presenta il look di sempre.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Fortnite, c’è la data del prossimo evento: è molto prima del previsto!

Tra le modifiche, possiamo notare come il nuovo stile preveda la rimozione del fondo uniforme dalla navigazione a schede. Al suo posto ci sarà un design sfumato-trasparente. Il player non sarà più rettangolare, ma appunto tondeggiante e fluttuante. Cambia anche il colore, che si adatterà a seconda della copertina dell’album o del singolo. Aspettiamo comunicati ufficiali da parte dell’azienda per saperne di più a riguardo.