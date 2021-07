Sossio Aruta torna sull’incubo di Temptation Island: “Da dimenticare!”

Il compagno di Ursula Bennardo, Sossio Aruta, ha ripercorso la sua esperienza a Temptation Island nel 2018, spiegando cosa è significato per lui e perchè si era comportato in quel modo con la tentatrice Sara.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono una delle coppie che ha fatto sognare di più gli spettatori di Uomini e Donne, ed anche oggi il loro amore sembra più solido che mai. Subito dopo la partecipazione al programma di Maria De Filippi, però, la coppia attraversò un periodo molto buio, soprattutto a causa di un altro programma Tv.

Nel 2018, infatti, Sossio Aruta e Ursula Bennardo parteciparono a Temptation Island, e la coppia andò molto vicino a lasciarsi. Fu Sossio a cedere alle lusinghe della tentatrice Sara, che salvò la sua relazione decidendo di non cedere alle sue avanches. Sossio Aruta ha voluto ripercorrere sul periodico Mio quanto è successo nel reality show.

Sossio Aruta, che errore partecipare a Temptation Island!

Negli ultimi giorni di luglio sono andate in onda le ultime puntate della nuova edizione di Temptation Island, e Sossio Aruta non è stato positivo sulla sua esperienza nel programma: “Non è stato un momento felice per me quello. È pur sempre un ricordo… Da dimenticare!“. Lui e Ursula, infatti, avevano litigato proprio prima di approdare sull’isola.

Anche se probabilmente la situazione già difficile fra i due aveva contribuito allo sviluppo di una situazione pericolosa con la tentatrice Sara, Sossio non squalifica completamente l’esperienza di Temptation Island. Secondo il compagno di Ursula Bennardo, infatti, la partecipazione al reality può far capire molte cose.

