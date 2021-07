Amici 20, proposta di lavoro pazzesca per uno dei finalisti: “Si avvera il mio sogno”

Spunta una proposta di lavoro pazzesca per uno dei finalisti di Amici 20. L’ex concorrente del talent ammette: “Si avvera il mio sogno”.

Nell’edizione di Amici 20 a stupire tutti ci ha pensato Alessandro Cavallo, il ballerino che è riuscito ad arrivare fino alla finale. Nelle ultime ore il finalista del talent show ha rivelato ai suoi followers di aver ricevuto una proposta di lavoro entusiasmante, tanto da affermare: “Oggi sono davvero felice. Si è avverato il mio sogno“.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Laura Chiatti e Marco Bocci sempre più in crisi: l’ultimo gesto gela i fan

La didascalia è stata aggiunta ad una foto dove Cavallo sta ballando. Un annuncio a sorpresa per il ballerino apparso in un video in compagnia della ballerina Rosa di Grazia. I due si sono conosciuti durante il talent show di Maria De Filippi. Adesso il ballerino ha quindi annunciato il nuovo lavoro in arrivo. Andiamo quindi a vedere di cosa si tratta.

PER VISUALIZZARE IL POST DI INSTAGRAM -> CLICCA QUI !

Amici 20, nuovo incarico per Alessandro Cavallo: l’annuncio su Instagram

Alessandro Cavallo è quindi pronto ad un nuovo lavoro e l’ha annunciato ai fan direttamente sul proprio profilo Instagram. Il ballerino, infatti, dopo esser stato finalista ad Amici 20 ha affermato sui social: “Toccare il cielo con un dito capita, a me è successo“. Cavallo ha poi rivelato quanto sta succedendo: “Sono entrato nella compagnia internazionale che da sempre per me ha rappresentato il luogo dove vorresti essere”.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Royal Family, nuova bufera in arrivo: trema anche la Regina Elisabetta

Nel suo lungo post il ballerino ha ringraziato la Bejart Ballet affermando: “Grazie per aver creduto in me, io ce la metterò tutta per essere alla vostra altezza!“. Alessandro ha poi concluso con una toccante dedica ai suoi genitori, in cui li ringrazia per averci creduto ma soprattutto per averlo sempre supportato senza mai fargli mancare niente. Cavallo ha concluso l’omaggio ai suoi genitori affermando: “Spero un giorno da genitore, di essere alla vostra altezza“.