Royal Family, nuova bufera in arrivo: trema anche la Regina Elisabetta in vista di quello che potrebbe accadere molto presto.

Tutta l’attenzione della Royal Family in questo momento è incentrata sul libro di memorie del principe Harry. L’opera commissionata dalla cada editrice americana Penguin Random House, dovrebbe vedere la luce all’inizio del 2022 ma già si sprecano le indiscrezioni sul contenuto atteso. Dovrebbe trattarsi di un resoconto molto dettagliato degli anni passati dal duca del Sussex a corte, tra rapporti con i suoi parenti più stretti e difficoltà ad inserirsi in un contesto difficile da accettare dopo la morte della principessa Diana. Gli esperti si attendono qualche particolare davvero piccante, soprattutto nei confronti della Regina Elisabetta e del primo erede al trono Carlo. Il rapporto con il padre non è mai stato idilliaco e anche durante l’intervista da Oprah Winfrey, Harry ha raccontato le mancanze e la freddezza dell’unico genitore rimastogli.

Royal Family, il principe Harry e la Regina Elisabetta: dettagli sul libro di memorie in uscita nel 2022

Nel primo libro dei quattro commissionati dalla Penguin, alcuni insider reali si attendono anche delle “bombe” esclusive. In realtà l’accordo firmato con l’azienda a stelle e strisce prevede la realizzazione di una seconda opera, ancor più esplicita, ma dopo la morte della Regina. Parlando a Us Weekly, il presentatore di TalkRadio, Cristo Foufas, ha dichiarato: “Criticherà sua nonna o sparerà il proiettile d’argento dopo che è morta? La popolarità della famiglia reale dipende in gran parte da sua maestà. Adoro quella donna. La ragione principale per cui la adoro è perché non so nulla di lei. So così poco di quello che pensa di qualsiasi cosa. Guarda sempre avanti e continua a farlo con dignità. Quando purtroppo non sarà più con noi, la popolarità della famiglia reale diminuirà, penso che molti posti nel Commonwealth inizieranno a mostrare i muscoli e penso che Harry aspetterà quel momento per sparare i suoi proiettili più pericolosi”.

Il testo di memorie in uscita nel 2022, verrà realizzato anche in formato digitale, mente nel Regno Unito sarà pubblicato da Transworld, un’affiliata della Penguin Random House.

L’intero ricavato verrà devoluto dal duca in beneficienza, al pari di quanto avverrà con il libro su benessere e salute che verrà scritto dalla moglie Meghan. Non un modo per arricchirsi quindi, ma svelare al mondo come stanno realmente le cose. A Londra già tremano.