Luisa Ranieri, lutto improvviso per l’attrice: l’addio sui social – FOTO

Lutto improvviso per l’attrice Luisa Ranieri. L’attrice ha postato l’ultimo addio ad un suo caro con un commovente messaggio sui social network.

Tra le attrici più amate nel panorama italiano troviamo senza ombra di dubbio Luisa Ranieri, nota per aver recitato in numerosi ruoli in televisione e cinema. Tra le fiction più note della Ranieri troviamo ‘La vita promessa‘, la più recente, e ‘Le indagini di Lolita Lobosco‘. In queste ore, però, l’attrice ha pianto la scomparsa di una figura di spicco della sua Napoli, Vittorio Carità.

Il dandy napoletano, infatti, è scomparso all’età di 59 anni. Luisa ha così deciso di salutarlo sui social con un commovente messaggio. Nello struggente saluto dell’attrice si legge: “Arrivederci amico mio“. L’uomo era conosciuto sui social grazie alla sua ironia e chi lo conosce lo ricorda come una personalità colta e sagace. Tra i tanti colpiti dalla sua morte, quindi, troviamo anche la Ranieri che era una sua grande amica.

Luisa Ranieri e la storia d’amore con Luca Zingaretti: insieme da 15 anni

Nonostante il momento difficile a causa della morte di Vittorio Carità, Luisa Ranieri può contare sul supporto di Luca Zingaretti. I due infatti sono sposati da oltre 15 anni ed ogni volta sorprendono i propri fan con dediche sui social network. Inoltre dalla coppia sono nate due figlie di nome Emma e Bianca.

Come abbiamo anticipato, tra i due non mancano delle dolcissime dediche sui social network. La Ranieri e Zingaretti sembrano uniti più che mai come si può vedere negli scatti pubblicati sui propri profili. L’ultima foto che ha fatto emozionare i fan è stata postata da Luca Zingaretti che ha aggiunto una descrizione in cui afferma: “Make me immortal with a kiss (Rendimi immortale con un bacio)“, una frase del drammaturgo britannico Christopher Marlowe.