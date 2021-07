La compagna di Gerard Piqué rischia di finire in carcere. Il motivo ha lasciato di stucco i suoi fan.

Come se non bastasse, dopo lo stop dei concerti con pubblico causa pandemia, per Shakira si prospettano nuovi guai. Da poche ore è giunta la notizia che la pop star rischia il processo a causa di una presunta evasione fiscale pari a 14,5 milioni di euro. Le contestazioni arrivano dai giudici spagnoli, gli stessi che avevano accusato Cristiano Ronaldo di aver raggirato il fisco. Shakira se dovesse essere condannata, le cose per lei si metterebbero male. Stando a quanto si apprende dal Daily Mail, la cantante rischierebbe perfino il carcere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Uno Mattina In Famiglia, che sorpresa alla conduzione: clamoroso ritorno

Shakira rischia di finire in carcere: il motivo è da non credere

Secondo i pubblici ministeri spagnoli che l’accusano, Shakira – che si è trasferita in Spagna nel 2011 dopo aver ufficializzato la love story con il blaugrana Gerard Piqué – utilizza due residenze differenti per quella fisica e quella fiscale.

Shakira infatti avrebbe mantenuto la sua residenza fiscale alle Bahamas sino al 2015. Anno in cui ha incominciato a versare le tasse anche in Spagna. Le contestazioni riguardano quindi solo il 2012, 2013 e 2014. Il 2011 è andato ormai in prescrizione.

La difesa della cantante ha fatto presente che, come avviene per molti artisti e pop star, anche Shakira ha svolto buona parte del suo lavoro in tournée internazionali. Dunque le tasse su quei guadagni non possono essere tassati solo in Spagna.

I giudici però, nonostante ciò ritengono che la cantante debba andare comunque a processo. Shakira sembra pronta a far ricorso e dimostrare quindi la sua assoluta innocenza e buona fede.