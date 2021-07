Samantha De Grenet: “Ho il cuore a pezzi”, cosa sta succedendo – VIDEO

Samantha De Grenet: “Ho il cuore a pezzi”, cosa sta succedendo alla famosa conduttrice televisiva. Lo ha svelato lei su Instagram

E’ stata una delle concorrenti più apprezzate della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Samantha De Grenet ha saputo rilanciarsi alla grande nella quinta edizione del reality Mediaset, pur vivendo un confronto piuttosto acceso con una delle opinioniste. Stiamo parlando del duro confronto con Antonella Elia, presente in studio al fianco di Alfonso Signorini e mai tenera nei suoi confronti. Parlando a ‘Visto‘ ha voluto rimarcare la differenza di atteggiamento che le due hanno mantenuto nella polemica in diretta, chiudendo definitivamente la polemica. D’altronde in questo momento ha un problema più grande che affligge il suo cuore. Come riportato su Instagram, in una delle ultime stories, la De Grenet è rimasta molto colpita da quello che sta accadendo in Sardegna. In questa torrida estate gli incendi sono diventati una piaga davvero terribile. Un disastro senza precedenti che da quasi tre giorni sta devastando il Montiferru, nell’Oristanese. Sono stati ridotti in cenere la bellezza di oltre 20mila ettari di territorio.

Samantha De Grenet: “Ho il cuore a pezzi”, pensiero per la sua Sardegna – VIDEO

La drammatica realtà sopra menzionata riguarda da vicino anche la De Grenet, viste le sue origini sarde e l’attaccamento alla terra natale.

Proprio per mostrare la vicinanza alle vittime della devastazione, la presentatrice ha voluto esprimere un pensiero attraverso il proprio profilo Instagram.

“Ho il cuore in pezzi! Una terra che conosco e che amo è in fiamme!”, ha scritto l’attrice.

Poi aggiunge: “Ho visto immagini che mai avrei voluto vedere. Prego tutti quelli che ne hanno la possibilità di aiutare come possono”. Un appello per sensibilizzare anche il resto degli italiani. C’è bisogno di tutti.