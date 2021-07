Royal Family, la risposta di William e Kate: che siluro per Harry e Meghan, in attesa del primo confronto ufficiale a settembre

Parole e gesti, perché contano anche quelli. Se mai come negli ultimi mesi la distanza tra la Royal Family da una parte, Harry e Meghan Markle dall’altra è apparsa incolmabile, in realtà ci sono segnali da una parte e dall’altra.

Al centro della disfida ancora una volta William e Kate che, per età e vicinanza sono forse gli unici a poter ricucire lo strappo, sempre che ne abbiano la voglia. Sulla carta, la distanza tra le due coppie sembra incolmabile, ma bisogna anche saper leggere tra le righe.

A farlo è un esperto di corte, Duncan Larcorbe, esperto reale intervistato dal ‘Mirror’ ha invece invitato a porre attenzione su ciò che non viene dichiarato ma che viene esibito. Ha messo l’accento su quello che sentiamo ma soprattutto su quello che vediamo ed è da interpretare. Perché nei gesti dei futuri eredi al trono ci sarebbero risposte chiare nei confronti di fratello e cognata.

Royal Family, la risposta di William e Kate: parole e gesti da tenere sotto controllo

Dopo la finale di Euro 2020, ad esempio, un tweet di William è emblematico. Alcuni tifosi inglesi hanno ricoperto di insulti razzisti i giocatori britannici che avevano sbagliato i rigori contro l’Italia. Il principe ha detto di essere disgustato da quel comportamento, definito “totalmente inaccettabile”. Parole giuste, ancora di più perché sembrano una risposta indiretta alle accuse di razzismo della corte arrivate da Meghan Markle.

E pi più la coppia che vive a Los Angeles parla di catene e prigioni a corte, più invece Kate e William si mostrano sorridenti e liberi in pubblico. Dimostrazioni chiare di come quelle siano soltanto chiacchiere, perché la vita dei Windsor non è una condanna come vorrebbero far passare Harry e Meghan. Ma presto arriverà la prima autobiografia del figlio di Diana che promette sfracelli.