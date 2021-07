Filippo Bisciglia, arriva una notizia fantastica: italiani esterrefatti

Altro grande traguardo per Filippo Bisciglia. Gli ultimi risultati raggiunti dal conduttore televisivo hanno lasciato gli italiani senza parole: tutti i dettagli

Arriva una notizia fantastica per Filippo Bisciglia che ha raggiunto risultati stratosferici al timone del quinto appuntamento di Temptation Island. I dati in termini di ascolti hanno lasciato gli italiani senza parole. In onda nella serata di ieri, lunedì 26 luglio 2021, il viaggio dei sentimenti ha interessato su Canale Cinque 3.285.000 telespettatori con il 23.7% di share.

Ancora una volta è il reality show ideato dalla queen di Mediaset, Maria De Filippi, a battere tutti i programmi in onda sulle altre reti. La sfida di ieri sera era con Rai Uno dove è andato in onda il film Brooklyn. Questo ultimo, diretto dal regista John Crowley, ha raggiunto solo il 13.6% di share tenendo incollati davanti al video 2.416.000 telespettatori.

Filippo Bisciglia su Canale Cinque con Temptation Island batte Rai Uno: tutti i dati sugli ascolti

Grande successo per Filippo Bisciglia al timone di Temptation Island. Il penultimo appuntamento andato in onda su Canale Cinque nella serata di ieri, lunedì 26 luglio, ha tenuto incollati davanti al video 3.285.000 spettatori pari al 23.7% di share.

Ma veniamo adesso agli ascolti registrati dalle altre reti. Su Rai Due l’appuntamento sportivo con Olimpiadi di Tokio 2020 ha interessato 958.000 spettatori con il 5.6% di share. Su Rai Tre, Andrea Bocelli Roma ha tenuto incollati davanti al video 965.000 telespettatori pari al 4.9% di share.

Su Rete 4 il talk show Controcorrente con Veronica Gentili è stato seguito da 819.000 telespettatori con uno share del 4.9%. Italia Uno ha proposto Oltre il confine catturando l’attenzione di 656.000 telespettatori pari al 4.3% di share. Su La7 Al vertice della tensione ha interessato 689.000 spettatori pari al 3.7% di share. In onda su Tv8, Gomorra-La serie, ha intrattenuto 423.000 telespettatori raggiungendo il 2.3% di share. Sul Nove, Beverly Hills Cop II ha raggiunto solo il 2.1% di share con 367.000 spettatori sintonizzati.