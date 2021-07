Tommaso Zorzi, nuovo progetto con Rocco Siffredi: l’annuncio fa impazzire i fan

L’ultimo vincitore del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi, è stato paparazzato in Sardegna insieme a Rocco Siffredi: i due pronti ad una collaborazione.

Tommaso Zorzi continua a stupire tutti ed adesso è pronto a mettersi a lavoro con Rocco Siffredi. L’influencer, infatti, starebbe studiando una collaborazione con uno degli attori hard più famosi al mondo. A confermare l’indiscrezione trapelata nelle ultime ore ci ha pensato lo stesso opinionista di Canale 5, attraverso i propri profili social. Infatti attraverso le ‘stories‘ di Instagram, Zorzi ha affermato che presto sbarcherà in Sardegna in compagnia di Siffredi. Proprio una volta raggiunta l’isola Tommaso deciderà il da farsi con l’attore divenuto una celebrità a cavallo tra gli anni ’80 e ’90.

L’ex gieffino ha dato qualche anticipazione imitando l’accento brasiliano mentre indossava un abito che riprendeva il colore dell’arcobaleno. Infatti Zorzi ha annunciato: “Ti starai chiedendo a fare cosa in Sardegna? Allora ti do un nome e un cognome, Rocco Siffredi. Ti stai chiedendo cosa farò con Rocco Siffredi, continua a chiedertelo. Ma questa chica mala non te lo va dire lo scoprirai su questo canale“. Andiamo quindi a vedere tutte le indiscrezioni sulla collaborazione tra i due.

Tommaso Zorzi pronto a collaborare con Rocco Siffredi: l’indiscrezione

Ancora una volta Tommaso Zorzi ha postato delle stories ‘ammiccanti’ su Instagram che oramai sono il suo forte. Al momento tutto tace sulla collaborazione con Rocco Siffredi, con l’attore italiano che sta proteggendo la riservatezza del nuovo progetto. Con molte probabilità a svelare il tutto sarà proprio Zorzi, da sempre attivissimo sui social network. Non è di certo la prima volta che Tommaso si troverà a parlare con Rocco, visto che l’opinionista aveva intervistato l’ex naufrago durante una puntata de ‘Il Punto Z‘.

In attesa di rivelare il nuovo progetto, Zorzi è pronto all’avventura come giudice nel programma di Discovery+ chiamato ‘Drag Race Italia‘. Infatti Tommaso sarà affiancato da Chiara Francini e la famosa drag queen ‘Priscilla’. La scelta di Zorzi da parte della produzione ha scatenato non poche polemiche da parte della comunità LGBT, viste le controverse posizioni di Tommaso mostrate al ‘Maurizio Costanzo Show‘. Nonostante ciò l’influencer è pronto a partecipare al rivoluzionario programma di Discovery+.