Lucifer 6, c’è l’annuncio di Netflix: data di uscita e spoiler sulla trama

Sale l’attesa per Lucifer 6, una delle serie di punta presenti nel catalogo di Netflix. È stata finalmente annunciata la data di uscita

A distanza di qualche settimana dall’uscita della stagione 5 parte 2, ci sono già importantissime novità che fanno parte di Lucifer. La sesta ed ultima stagione è pronta ad arrivare su Netflix, come annunciato dalla piattaforma stessa nel corso del Comic-Con di San Diego, tenutosi anche quest’anno esclusivamente in modalità virtuale.

La season 6 sarà composta da 10 episodi, che concluderanno definitivamente l’arco narrativo che vede come protagonista Lucifer Morningstar, il signore degli Inferi che ha deciso di trasferirsi a Los Angeles. I fan della serie dovranno aspettare fino al 10 settembre 2021 per vedere le ultime puntate. Un’ottima notizia considerando le aspettative che si sono create in queste settimane.

Lucifer 6, prime anticipazioni sugli ultimi episodi

Come detto, il prossimo 10 settembre usciranno gli ultimi episodi di Lucifer. La stagione 6 è tra le più attese dell’anno su Netflix, anche e soprattutto considerando che rappresenterà la conclusione di una storia che ha tenuto milioni di fan incollati allo schermo. Nel corso del Comic-Con di San Diego, il gigante di Reed Hastings ha mostrato un filmato omaggio alla serie, dove si vedono anche le primissime immagini relative al pilot della stagione 6.

Vediamo il protagonista viaggiare per le vie di Los Angeles, prima di venire fermato da un agente di polizia. La stessa scena della prima stagione, solo che stavolta il protagonista dice che sarà il suo ultimo giorno a L.A. Lo sceneggiatore Henderson ha poi raccontato che il diavolo diventerà Dio, anche se esiterà (e non poco) in questo passaggio.