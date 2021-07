Calciomercato Juventus, arriva il clamoroso rifiuto: addio ad un campionissimo

La Juventus deve dire addio ad uno dei suoi obiettivi per il calciomercato. Il calciatore ha escluso Torino come prossima meta.

Continua la ricerca di rinforzi per la Juventus durante questa finestra di Calciomercato. I bianconeri sognano di tornare a vincere subito lo scudetto, con Agnelli pronto a portare qualche nome degno di nota alla corte di mister Massimiliano Allegri. Il nome più chiacchierato nelle ultime ore era quello i Antoine Griezmann. L’ala campione del mondo è in uscita dal Barcellona, pronto a rimpiazzarlo con qualche altro campione.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Milan, l’affare sfuma definitivamente: ha rifiutato i rossoneri!

I blaugrana sono pronti a disfarsi non solo del suo ricco stipendio, ma anche di quello del fantasista brasiliano Coutinho. Il francese però ha dato un’indicazione importante sul suo futuro. Infatti Grizmann non vuole andare a Torino ed è disposto a trasferirsi solo per il ritorno con l’Atletico Madrid. Il calciatore infatti vorrebbe riabbracciare il ‘Cholo‘ Simeone o rimanere a giocare al Camp Nou. Andiamo quindi a vedere le possibili alternative per la dirigenza juventina.

Calciomercato Juventus, Griezmann dice ‘No’: spunta un nome a sorpresa

La Juventus potrebbe dimenticare Antoine Griezzman con un colpo a sorpresa. Infatti la dirigenza bianconera sta osservando attentamente le Olimpiadi di calcio ed avrebbe trovato un prospetto interessante. Infatti, stando a quanto riportato dal calciomercato.it, la Vecchia Signora avrebbe fatto un sondaggio per Uriel Antuna della Nazionale Messicana. Antuna è un classe ’97 e gioca come ala destra.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Inter, tremano i tifosi: via un campionissimo per 90 milioni

Il calciatore messicano attualmente è in forza al Chivas de Guadalajara ed il suo costo non sarebbe proibitivo. Infatti secondo Transfermarkt il cartellino del calciatore vale 4,5 milioni di euro. Quello della Juventus potrebbe essere un colpo a sorpresa, alla ricerca di un crack che potrebbe fruttare una plusvalenza. Intanto Antuna si è messo in mostra andando a segno all’esordio contro la Francia, nella partita che si è concluso con un sono 4-1 a favore del suo Messico.