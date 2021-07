Twitter rivoluziona i commenti con un metodo tutto nuovo

A brevissimo, su Twitter arriverà un nuovo metodo tutto nuovo che – di fatto – rivoluzionerà il classico sistema dei commenti

Prosegue senza sosta il lavoro da parte degli sviluppatori per rendere Twitter una piattaforma social sempre più aggiornata e al passo coi tempi. Si è parlato spesso di possibili novità in arrivo, con conferme e smentite del caso. In maniera particolare nell’ultimo periodo, sta prendendo quota l’ipotesi di un nuovo sistema per i commenti.

Si può parlare di vera e propria rivoluzione, che andrebbe a stravolgere completamente il metodo conosciuto da tutti. Infatti, oltre al classico cuoricino da mettere ai commenti più apprezzati, gli utenti avranno la possibilità di interagire con un nuovo sistema di voto (sia positivo che negativo). In questo modo, sarà possibile esprimere anche il disappunto per contenuti non graditi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> PES 2022 sarà disponibile gratis? La bomba lanciata da Konami

Twitter cambia il metodo dei commenti: arriva il sistema di voto

Some of you on iOS may see different options to up or down vote on replies. We’re testing this to understand the types of replies you find relevant in a convo, so we can work on ways to show more of them. Your downvotes aren’t public, while your upvotes will be shown as likes. pic.twitter.com/hrBfrKQdcY — Twitter Support (@TwitterSupport) July 21, 2021

È stato proprio l’account ufficiale di Twitter Support a darne l’annuncio ufficiale: arriva un nuovo metodo per i commenti, con un sistema di voto positivo o negativo. “Alcuni di voi su iOS potrebbero già da ora vedere diverse opzioni per votare verso l’alto o verso il basso le risposte. Stiamo facendo dei test per comprendere quali tipologie di risposte ritieni pertinenti in una conversazione” si legge, e continua: “In questo modo possiamo lavorarne per mostrartene di più. I tuoi voti negativi non sono invece pubblici, a differenza di quelli positivi che si tramutano in Mi Piace”.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Fortnite battuto da… Cristiano Ronaldo: ecco cos’è successo

Almeno per ora, dunque, il Non mi piace fungerà da aiuto per la ricerca. Non è però da escludere che in futuro verrà integrato ufficialmente all’interno della piattaforma, così che anche gli autori di un determinato post possano vedere i voti negativi a ciò che hanno scritto.