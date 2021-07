Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi presto sposi? L’annuncio gela i fan. Il concorrente di ‘Tale e Quale Show’ lo ha dichiarato in un’intervista su Rai1

Sono una delle coppie più in voga del momento. Entrambi bellissimi e al centro della scena televisiva. Stiamo parlando di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, ragazzi dal grande fascino e in rampa di lancio. Il concorrente di ‘Tale e Quale Show 2021′ è stato recentemente ospite a ‘Uno Week End‘, il programma di Rai 1 condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi. All’interno del contenitore, l’attore trentenne ha raccontato diversi aspetti della sua vita personale e della sua relazione sentimentale con la showgirl italo-persiana.

L’ex Velino di Striscia la Notizia si è concesso alcune rivelazioni sulla Salemi, rompendo il silenzio che li aveva sempre caratterizzati ultimamente.

Tra di loro le cose sembrano andare alla grande, come confermato ai tanti fan curiosi che li hanno incontrati sul blue carpet del Giffoni Film Festival. Dopo la scintilla scoccata all’interno del Grande Fratello Vip, sono in molti a chiedersi quando faranno il grande passo.

LEGGI ANCHE >>> Uomini e Donne, storia d’amore di una celebre coppia al capolinea? Spunta l’indizio social

LEGGI ANCHE >>> Temptation Island, dalle critiche al matrimonio: famosissima coppia si sposa

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi presto sposi? La sua risposta su Rai 1 gela i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

Nell’ipotizzare un possibile matrimonio con Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli ci è andato cauto, rispondendo alle domane su Rai1.

“Per ora le ho dedicato la mia canzone, poi vediamo”. Il riferimento è chiaramente a ‘L’Estate più Calda’, un brano che sta scalando le classifiche delle hit estive 2021. Non solo la passione della recitazione ma anche uno spiccato talento per la musica, in particolar modo per i ritmi latino americani. In questo progetto canoro lo ha sostenuto proprio Giulia Salemi, supportandolo in tutto il processo di lavorazione. Lei è il primo sostegno e appoggio su cui poter contare e il feeling è veramente straordinario.

Su Tale e Quale Show 2021, Pierpaolo Pretelli, confermato come concorrente da Carlo Conti, ha raccontato di essere uno storico fan della trasmissione e di provare grande emozione a parteciparvi. A settembre tornerà nei panni di diversi artisti per la nuova stagione, che si attende davvero spumeggiante. Nel frattempo è il momento di pensare alle vacanze e all’amore, ovviamente in compagnia della sua Giulia, per ora solo fidanzata.