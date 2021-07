WhatsApp, allarme per gli utenti: sta succedendo a causa del Covid

Nuovo allarme per tutti gli utenti di WhatsApp, a causa di una nuova fake news che si sta diffondendo: andiamo a vedere come difenderci.

Oramai WhatsApp è una delle applicazioni che usiamo con amici e parenti per scambiarci anche notizie. Ma proprio in questo periodo pandemico si rischia sempre di più di incappare in fake news. L’ultima riguarderebbe proprio il Covid-19, il virus che senza ombra di dubbio ha stravolto le nostre abitudini. L’allarme in questione riguarderebbe proprio i vaccini, con comunicati falsi riguardanti proprio comunicati non veritieri inerenti ai possibili effetti collaterali.

Specialmente a causa dell’argomento delicato come la campagna vaccinale, invitiamo tutti a diffidare da questo genere di messaggi. Inoltre per fare ciò gli utenti dovranno evitare tutti i messaggi che presuppongono un accesso preferenziale alla campagna vaccinale e la registrazione alle varie piattaforma direttamente via chat. Infatti spesso questi link contengono form, che compilati cedono i vostri dati sensibili ai cyber-criminali. Per quanto riguarda gli effetti collaterali invitiamo tutti ad informarsi solamente sui siti istituzionali a livello locale e nazionale.

WhatsApp, da lunedì la grande novità per chiamate e videochiamate: cosa cambia

Non smette mai di stupire WhatsApp, che a sorpresa è pronta a lanciare un’altra funzione. Infatti a breve all’interno dell’applicazione si potrà entrare nelle chiamate e videochiamate già iniziate. Ad annunciarlo è proprio il leader del Gruppo Facebook, Mark Zuckerberg, con un post pubblicato sui suoi profili social. L’arrivo della nuova funzione è imminente e sarò disponibile a partire dal prossimo lunedì per gli utenti di tutto il mondo.

Prima dell’ultimo aggiornamento l’unico modo per entrare all’interno di una chiamata era rispondere alla notifica sullo schermo. Invece con l’update sarà possibile vedere chi è presente in chiamata, con gli utenti che potranno aggiungersi a conversazione in corso. Ovviamente questo aggiornamento riguarderà le chiamate di gruppo e riprenderà uno strumento già visto su Instagram. Andiamo quindi a vedere cosa sta cambiando all’interno dell’applicazione.